Oceanogràfic i Los 40 han soltat cinc tortugues a la platja de la Garrofera de València.
Artistes de LOS40 participen amb l’Oceanogràfic en una acció de conscienciació per la protecció del mar
Cinc tortugues marines recuperades tornen al Mediterrani en la iniciativa “Juntos x el Mar”
La platja de la Garrofera de València ha acollit este dijous al matí la iniciativa “Juntos x el Mar”, organitzada per El Eco de LOS40 i la Fundació Oceanogràfic, amb l’objectiu de conscienciar sobre la protecció del medi marí. Aquesta activitat s’ha fet com a prèvia a la Gala de los 40 Music Awards que es celebrarà al Roig Arena durant la jornada del 7 de novembre.
L’activitat ha reunit artistes i locutors de LOS40 que han participat en la solta de cinc tortugues marines recuperades a l’hospital de fauna marina de l’Oceanogràfic. Entre els participants han destacat Danny Ocean, Vicco, Bombai, Chiara Oliver, Enol, Tony Aguilar i Karim Herrero, que han contribuït a este gest simbòlic de retorn al mar.
Després de l’alliberament, la jornada ha continuat a les instal·lacions de l’Oceanogràfic, on els assistents han conegut de prop l’Arca del Mar, el centre de rehabilitació de tortugues ferides o afectades per residus plàstics. Els experts han insistit en la importància de la col·laboració ciutadana i la sensibilització ambiental per protegir la biodiversitat marina del Mediterrani.
L’Oceanogràfic en aquesta jornada ha destacat la importància de cuidar el medi marí com a motor de la biodiversitat i de l’estima per la natura.
La iniciativa ha conclòs amb un concert del grup valencià Bombai, que ha posat la nota musical a un matí dedicat a la natura, la música i la conscienciació ecològica.