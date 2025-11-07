Alzijoya Alzira: excel·lència en joieria artesanal a preus de taller

Joieria artesanal amb més de 30 anys d’experiència, oferint peces úniques a preus de taller.
Alzijoya Alzira combina tradició, personalització i materials nobles per a crear joies exclusives i duradores.
Amb més de 30 anys d’experiència en el món de la joieria artesanal, Alzijoya Alzira s’ha consolidat com un referent per a aquells que busquen peces de luxe a preus assequibles. Situada al centre comercial Carrefour Alzira, la firma combina tradició, estil i innovació per oferir una experiència única als seus clients.
La seua àmplia gamma inclou aliances de boda, medalles religioses, arracades de perla o diamant, així com col·leccions exclusives de disseny contemporani i penjolls amb personalitat pròpia. A més, la possibilitat de personalitzar cada joia segons el gust o les mesures del client fa d’Alzijoya el lloc ideal per a regals únics i carregats d’emoció.
Compromesa amb la qualitat artesanal i l’ús de materials nobles, la marca ofereix preus directes de fàbrica, mantenint un equilibri perfecte entre elegància i proximitat. El seu servei postvenda, que inclou restauració i manteniment, garanteix que cada peça conserve la seua bellesa al llarg del temps.
En definitiva, Alzijoya Alzira continua fidel al seu esperit: crear joies amb ànima, pensades per durar tota la vida.