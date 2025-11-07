Benifaió ofereix un ampli ventall d’activitats per al cap de setmana

Benifaió proposa música, tallers infantils, cinema i dansa per a gaudir d’un cap de setmana cultural i familiar.
La programació inclou activitats per a tots els públics, reforçant l’oci i la dinamització dels espais municipals.
Des d’este divendres 7 de novembre i fins al diumenge 9, l’activitat d’oci està garantida a Benifaió, amb una variada programació cultural i lúdica per a tots els públics.
Música, tallers infantils i cinema per a tots els gustos
Hui divendres 7 de novembre, a les 19.45 h, la Rondalla de Benifaió oferirà una vetlada musical al Centre Cultural Enric Valor, dins de la celebració del 60é aniversari de l’associació.
També este divendres, els més menuts podran gaudir de l’activitat “Recuperem els espais d’oci”, amb tallers i jocs infantils a partir de les 17.00 h a la Plaça Major. Esta mateixa activitat es repetirà dissabte 8 de novembre, a partir de les 10.30 h, al Parc de la Ribera.
A més, dissabte 8 de novembre, el Centre Cultural Enric Valor acollirà una doble sessió de cinema (a les 18.00 h i 20.00 h) amb la projecció de la pel·lícula Downton Abbey: El gran final.
La dansa tanca el cap de setmana
El diumenge 9 de novembre, la dansa serà la protagonista al Centre Cultural, a partir de les 19.00 h, amb una nova actuació del programa Valencia Dancing Forward, un projecte que dona suport a les joves promeses de la dansa i acosta esta disciplina artística al públic.
Amb esta completa agenda, Benifaió consolida la seua aposta per la cultura, l’oci familiar i la dinamització dels espais públics durant el cap de setmana.