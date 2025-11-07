L’Ajuntament reforça la seguretat de Benimàmet i Beniferri amb una nova reguarda de Policia Local

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat l’inici de les obres d’adequació per a la nova reguarda de la Policia Local de València a Benimàmet, que estarà operativa a principis de 2026.
Este nou servici, situat en una part de l’antic Mercat municipal del barri, compta amb una inversió de 41.200 euros i un termini d’execució de dos mesos.
Les obres, que respectaran l’estructura original de l’edifici de 1960, permetran habilitar una sala d’atenció ciutadana i una zona de descans amb vestuari per als agents, millorant l’eficiència i el confort de l’espai.
Esta nova infraestructura permetrà oferir un servici policial més pròxim i continuat als veïns i veïnes de Benimàmet i Beniferri, reforçant la seguretat i la convivència al districte.