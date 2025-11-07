L’alcalde de l’Alcúdia denuncia la campanya d’assetjament que està patint durant mesos

Esta campanya, assegura l’alcalde, beu de la crispació política al municipi. Salom parla de mesos d’assetjament mediàtic que l’han obligat a demanar la primera baixa mèdica en els seus quasi 65 anys.
Una situació que ha tocat fons amb l’aparició d’un cartell de “es busca viu o mort” en un local d’oci de l’Alcúdia.
Salom, que ha intentat sense èxit reincorporar-se a la faena, descriu la por que açò siga l’avantsala d’alguna cosa més.
L’alcalde ja va interposar una demanda per injúries a un mitjà digital que, segons ell, porta any i mig difonent difamacions. Tot i que no es presentarà més com a alcalde, assegura que estes campanyes han de parar siga quin siga el color polític de la persona perseguida.
Finalment, els responsables del local han demanat disculpes, explicant que es tractava d’una broma de Halloween que se n’ha anat de mare, sense intenció d’ofendre ni fer mal.