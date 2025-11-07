Sueca nomenarà Fill Predilecte a l’artista faller Pascual Carrasquer Blasco

L’Ajuntament de Sueca reconeix la trajectòria i el llegat cultural de l’artista faller més emblemàtic de la ciutat.
El Ple municipal aprova per unanimitat iniciar el procediment per a nomenar Pascual Carrasquer Blasco Fill Predilecte a títol pòstum.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, va elevar ahir al Ple municipal la proposta d’inici del procediment per a nomenar a Pascual Carrasquer Blasco, “Pasqualet”, Fill Predilecte de la ciutat a títol pòstum per la seua destacada contribució al món de les Falles i a la cultura.
L’equip de govern municipal va remarcar que Pascual Carrasquer ha sigut i serà “una de les grans icones històriques del món dels artistes fallers”. En la seua biografia, escrita per Joan Castelló en 2014, es destaca el seu caràcter polifacètic i la seua capacitat per adaptar-se a diferents comissions, categories i pressupostos. No en va, va plantar falles fins als 90 anys.
Una vida dedicada a les Falles
“Pasqualet” va crear la seua primera falla com a aficionat en 1945 i, en 1950, va plantar el seu primer monument per a la comissió Bernat Aliño de Sueca, a la qual va estar vinculat durant més de quatre dècades.
Carrasquer va ser conegut com “l’artista dels pobles”, especialment de les Riberes Alta i Baixa, la Costera, la Safor i l’Horta, i també com “l’artista de les 500 falles”. Va treballar durant 72 anys i va arribar a plantar en la Secció Especial de València.
A Sueca, la seua ciutat natal, ja va ser reconeguda la seua trajectòria fa vint anys, quan en 2005 es va retolar un carrer amb el seu nom, al costat del lloc on va plantar la seua primera falla. En eixes mateixes Falles, va rebre també l’Espiga d’Or, la màxima distinció de la Junta Local Fallera de Sueca, així com la medalla de la vila.
Reconeixement unànime del Ple
En el Ple celebrat anit, l’alcalde Julián Sáez va expressar “l’honor” que li suposava proposar l’inici del procediment per a aquest nomenament:
“Parlar de Pasqualet és parlar d’una de les persones més volgudes de Sueca. És parlar d’un artista polifacètic inigualable, capaç de crear tant falles com espectacles musicals, teatrals o pirotècnics. També és parlar d’un mestre d’artistes que va convertir el seu taller en un santuari de la festa fallera, i, per damunt de tot, d’una bona persona.”
Els portaveus dels diferents grups municipals i els edils no adscrits també van intervindre per a elogiar la figura de Pasqualet, el seu gran llegat i la seua contribució determinant al món de les Falles, tant en l’àmbit local com comarcal.
Un nomenament esperat
El 13 de juny de 2022, dia de la seua defunció, la Junta Local Fallera i l’Associació Cultural Amics del Coet van sol·licitar a l’Ajuntament de Sueca el seu nomenament com a Fill Predilecte.
Ara, tres anys després d’aquella petició, l’inici del procediment és una realitat, motiu pel qual els dos col·lectius van celebrar l’acord disparant dues traques a la plaça de l’Ajuntament després de l’aprovació del punt en l’ordre del dia.
A l’acte van assistir les Falleres Majors de Sueca, Isabel Fernández del Moral Martínez i Zoe Beltrán Piera, acompanyades pel president de la Junta Local Fallera, Pau Tomàs, delegats de l’organisme faller i membres de l’Associació Cultural Amics del Coet de la Ribera Baixa, que van voler ser testimonis del moment.