11 de novembre, celebrem el Dia Internacional de les Llibreries

Hui, 11 de novembre, es celebra el Dia Internacional de les Llibreries
Una jornada que vol reconéixer la importància d’estos establiments com a comerços de proximitat, però també com a espais culturals vius on es fomenta la lectura, la reflexió i el diàleg.
Les llibreries són molt més que un lloc on comprar llibres: són punts de trobada, d’intercanvi i de recomanacions, on el tracte personal i l’assessorament dels llibreters continuen sent el seu principal valor afegit.
A més, s’han sabut adaptar als nous temps i a les noves tecnologies, amb serveis de comanda ràpida que permeten rebre qualsevol títol en tan sols 24 o 48 hores, mantenint sempre l’essència del comerç local.
Pel que fa als gustos dels lectors més joves, la fantasia i les sagues juvenils continuen triomfant entre els més joves, que busquen històries d’aventura, màgia i mons imaginaris. En canvi, entre el públic adult, destaquen els autors clàssics, les novel·les premiades i les obres de narrativa contemporània amb temes socials o històrics.
Des de les llibreries també es fa una crida a fomentar la lectura entre els més menuts, amb propostes adaptades a cada edat, contes il·lustrats i activitats que ajuden a despertar la curiositat i l’amor pels llibres des de ben prompte.
Una data, en definitiva, per posar en valor el paper essencial de les llibreries en la nostra societat, com a guardians de la cultura, la imaginació i el coneixement compartit.