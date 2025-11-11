RIBERA
TELEVISIÓ

11 de novembre, celebrem el Dia Internacional de les Llibreries

Hui, 11 de novembre, es celebra el Dia Internacional de les Llibreries

Una jornada que vol reconéixer la importància d’estos establiments com a comerços de proximitat, però també com a espais culturals vius on es fomenta la lectura, la reflexió i el diàleg.

Les llibreries són molt més que un lloc on comprar llibres: són punts de trobada, d’intercanvi i de recomanacions, on el tracte personal i l’assessorament dels llibreters continuen sent el seu principal valor afegit.

A més, s’han sabut adaptar als nous temps i a les noves tecnologies, amb serveis de comanda ràpida que permeten rebre qualsevol títol en tan sols 24 o 48 hores, mantenint sempre l’essència del comerç local.

Pel que fa als gustos dels lectors més joves, la fantasia i les sagues juvenils continuen triomfant entre els més joves, que busquen històries d’aventura, màgia i mons imaginaris. En canvi, entre el públic adult, destaquen els autors clàssics, les novel·les premiades i les obres de narrativa contemporània amb temes socials o històrics.

Des de les llibreries també es fa una crida a fomentar la lectura entre els més menuts, amb propostes adaptades a cada edat, contes il·lustrats i activitats que ajuden a despertar la curiositat i l’amor pels llibres des de ben prompte.

Una data, en definitiva, per posar en valor el paper essencial de les llibreries en la nostra societat, com a guardians de la cultura, la imaginació i el coneixement compartit.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats