Alzira mostra el seu compromís amb els Premis Literaris Ciutat d’Alzira

La 37a edició dels Premis Literaris consolida Alzira com a referent cultural i punt de trobada per a la creació valenciana
El certamen combina literatura, solidaritat i participació ciutadana en una gala plena d’emoció i reconeixement
El Gran Teatre d’Alzira va vibrar divendres passat amb la 37a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, un esdeveniment que consolida la ciutat com un referent cultural i literari clau al territori valencià.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat que “enguany han comptat amb una participació i implicació excepcionals de la ciutadania i s’ha tornat a demostrar que els Premis es consoliden com un dels esdeveniments culturals més importants del territori valencià”.
La gala de lliurament, celebrada al Gran Teatre, va congregar centenars de persones entre autors, lectors, institucions, mitjans de comunicació i públic en general. Pérez ha subratllat que “veure el teatre ple, amb un ambient d’il·lusió i orgull col·lectiu, és la millor recompensa per a tots els qui treballem per fer de la cultura un pilar fonamental de la nostra ciutat”.
270 obres presentades i autors valencians com a protagonistes
En esta edició s’han presentat més de 270 originals repartits entre totes les modalitats: novel·la, poesia, teatre, assaig, narrativa infantil i juvenil, divulgació científica i àlbum il·lustrat.
El regidor ha assenyalat que “cada manuscrit rebut és una mostra de confiança en el certamen i en el paper que Alzira juga com a capital cultural valenciana. A més, la majoria dels guanyadors són escriptors valencians, la qual cosa ens ompli d’orgull”.
Reconeixement a la solidaritat amb el Premi Didín Puig
Un dels moments més emotius de la gala va ser el lliurament del Premi Didín Puig, que enguany ha reconegut la tasca de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
Amb este guardó, de votació popular, s’ha homenatjat a totes les persones que, amb esforç i solidaritat, van estar al costat de la ciutadania durant la dana i altres moments de necessitat. Tal com va expressar el regidor, “la cultura, com la solidaritat, és també una manera de cuidar-nos com a poble”.
Les Jornades Culturals consoliden la participació ciutadana
També cal destacar l’èxit de les Jornades Culturals, que han acompanyat el certamen amb una gran participació de públic. Conferències, tallers, presentacions de llibres i activitats per a totes les edats han omplit Alzira d’art, reflexió i convivència.
Segons Pérez, “estes jornades han tornat a demostrar que la cultura no és cosa d’un dia, sinó un procés col·lectiu i compartit”.
Un projecte amb arrels i futur
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira van nàixer fa 37 anys gràcies al somni de Josep Gregori Sanjuan, fundador d’Edicions Bromera, que va posar el projecte a disposició de l’Ajuntament per impulsar-lo.
L’alcalde, Alfons Domínguez, ha expressat el seu agraïment “a la col·laboració d’Edicions Bromera i al suport de totes les entitats, centres educatius, col·lectius i veïns que han fet possible esta nova edició”.
Domínguez ha conclòs que “el compromís de la ciutadania alzirenya ens anima a continuar treballant perquè els Premis Literaris Ciutat d’Alzira continuen creixent, atraient talent i projectant el nom d’Alzira arreu del territori”.