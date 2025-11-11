Cullera participa en la 23a Conferència Internacional de Negocis i Turisme LGTBIQ+ a Madrid

L’alcalde Jordi Mayor defensa l’aposta de la ciutat per la diversitat i la inclusió
El ‘Cullera Beach Pride’ celebrarà la seua cinquena edició els dies 12 i 13 de juny de 2026
L’aposta de Cullera per un turisme divers, respectuós i inclusiu ha situat la ciutat en el mapa internacional del turisme LGTBIQ+.
Este matí, l’Ajuntament de Cullera ha participat en la 23a Conferència Internacional de Negocis i Turisme LGTBIQ+ GNETWORK360 MAD 2025, celebrada a Madrid, com a municipi referent en la promoció d’un model turístic obert, sostenible i basat en la inclusió.
La trobada, que reuneix professionals, empreses i destinacions compromeses amb la diversitat i la innovació, ha servit perquè Cullera puga exposar el seu model de destinació ‘LGTBIQ+friendly’, així com el paper actiu del sector turístic local en la construcció d’un municipi lliure, inclusiu i competitiu.
Cullera, membre actiu de la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD)
L’alcalde Jordi Mayor ha participat en la taula redona inaugural com a representant de Cullera dins la REDD: Red Española de Destinos por la Diversidad, xarxa a la qual el municipi es va adherir a principis de 2025. Esta adhesió permet visibilitzar el compromís ferm de Cullera amb la igualtat, la diversitat i el respecte, consolidant-la com una de les destinacions valencianes més avançades en turisme inclusiu.
Durant la seua intervenció, Mayor ha destacat la importància de crear espais lliures de discriminació i de fomentar una oferta turística que aculla totes les persones, sense distincions.
El ‘Cullera Beach Pride’, exemple de turisme inclusiu i dinamitzador
L’alcalde ha posat com a exemple l’èxit del ‘Cullera Beach Pride’, que en tan sols quatre edicions s’ha consolidat en el panorama nacional com una cita destacada per a la comunitat LGTBIQ+, reunint més de 2.000 assistents i generant una ocupació hotelera pròxima al 90%.
A més, ha aprofitat l’ocasió per anunciar que la cinquena edició d’este esdeveniment se celebrarà els dies 12 i 13 de juny de 2026, coincidint amb el cinqué aniversari del Pride cullerenc.
Una ciutat oberta, segura i diversa
En la seua intervenció, Mayor ha invitat els assistents a conéixer Cullera com “un destí acollidor i divers per a tot el món. Som una ciutat amiga de la comunitat LGTBIQ+, on es pot gaudir de la natura, les platges, el clima, la gastronomia i una àmplia agenda cultural i d’oci, tot en un ambient de respecte, llibertat i inclusió”.
Amb esta participació, Cullera reafirma la seua vocació com a destinació referent en turisme responsable, sostenible i compromés amb la igualtat.