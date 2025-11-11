Educació convoca la borsa d’intèrprets de llengua de signes per fomentar la inclusió educativa

La Conselleria d’Educació obri la borsa d’intèrprets de llengua de signes per garantir una educació inclusiva
Els intèrprets seleccionats afavoriran la comunicació i l’aprenentatge de l’alumnat amb discapacitat auditiva
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en el DOGV la resolució que convoca la borsa d’ocupació d’intèrprets de llengua de signes, amb l’objectiu de promoure la inclusió educativa de l’alumnat amb discapacitat auditiva en els centres públics de la Comunitat Valenciana.
Aquesta iniciativa reforça el compromís de la Conselleria amb una educació accessible i sense barreres, garantint que l’alumnat amb discapacitat auditiva dispose dels recursos necessaris per participar plenament en el seu entorn educatiu, afavorint igualtat d’oportunitats, autonomia personal i desenvolupament acadèmic en condicions d’equitat.
Requisits i procés de selecció
Podran participar en la convocatòria les persones que:
- Estiguen en possessió d’una titulació de tècnic superior de formació professional.
- Superen una prova pràctica d’interpretació.
- Superen una prova teòrica sobre normativa educativa i coneixements relacionats amb la discapacitat auditiva.
Els intèrprets seleccionats treballaran en centres educatius públics, col·laborant amb docents i equips d’orientació per facilitar la comunicació i l’aprenentatge de l’alumnat sord o amb dificultats auditives.
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 24 de novembre de 2025.
Les bases completes es poden consultar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.