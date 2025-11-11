Els germans Mislata aposten per les energies renovables per a revolucionar l’agricultura rural

Els germans Mislata, amb Miguel Mislata al capdavant del projecte i membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), han aconseguit transformar la seua granja avícola a Fuenterrobles en un referent d’eficiència energètica a Europa.
Gràcies a la integració d’un sistema mixt d’energia solar fotovoltaica i biomassa d’os d’oliva, l’explotació ha aconseguit reduir prop del 60% del gasto energètic respecte a una granja convencional
Este sistema d’autoconsum reduïx notablement la dependència de la xarxa elèctrica i augmenta l’estabilitat del subministrament, factors clau per al benestar animal i la rendibilitat de l’explotació.
El nucli del projecte és una instal·lació fotovoltaica avançada connectada a inversors que alimenten directament el sistema de ventilació i climatització de les naus. Es tracta del projecte pilot d’una empresa danesa a Espanya. Un dels seus grans avantatges és que continua generant electricitat fins i tot durant una apagada, sempre que hi haja llum solar.
Esta transformació ha sigut possible, en part, gràcies als plans de millora i ajudes públiques cofinançades amb fons FEADER, que han permés amortitzar la inversió inicial i accelerar la implantació d’estes tecnologies netes.