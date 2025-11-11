Ja es coneix el disseny de la nova plaça que Alzira dedicara a Luis Suñer

Després de més de vint anys marcat per problemes de contaminació del sòl, este terreny es convertirà ara en una zona enjardinada, accessible i sostenible, que alhora ret homenatge a la figura de l’empresari Luís Suñer
Un dels grans referents del desenvolupament econòmic i social de la ciutat.
El disseny organitza l’espai en diferents àrees d’estada i recorregut, amb vegetació autòctona, zones d’ombra i superfícies permeables per a reduir l’escorrentia de l’aigua de pluja i adaptar-se a les necessitats del canvi climàtic. A la cantonada principal s’ha plantat un arbre de gran port, símbol de vida i arrelament, on s’ubicarà el bust commemoratiu de Luís Suñer.
Andres Gomis, Regidor de Urbanisme
La nova plaça inclourà també un aparcament per a bicicletes, integrat en el conjunt, per fomentar la mobilitat sostenible, i un nou pas de vianants que millorarà la connexió entre el carrer Riola i l’avinguda principal.
Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat que “després de molts anys i de moltes gestions, aconseguim tancar una etapa i acabar amb la contaminació del sòl d’este espai. Ara, avancem cap a una nova plaça que serà un refugi climàtic i un lloc de trobada per al veïnat, símbol del model de ciutat que volem: més verda, més amable i pensada per a les persones”.
Amb este projecte, l’Ajuntament culmina un llarg procés de recuperació ambiental i urbana i posa en valor un espai que havia sigut el primer sòl contaminat declarat a la Comunitat Valenciana, transformant-lo en una nova zona verda que mira cap al futur.