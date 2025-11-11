LA UNIÓ aposta pel raïm Aledo i Embossat i demana promoció abans de Nadal

LA UNIÓ promou el raïm Aledo i el Raïm Embossat del Vinalopó per impulsar el consum abans de Nadal
L’organització reclama suport institucional i condicions de competència justes per a les explotacions familiars
LA UNIÓ aposta pel raïm Aledo i pel Raïm Embossat del Vinalopó, i demana a la Generalitat promocionar el raïm autòcton abans de Nadal per incentivar-ne el consum.
LA UNIÓ Llauradora confia en una millor eixida al mercat del raïm Aledo, que es consumeix principalment per Nadal, després de les dificultats registrades en les varietats primerenques i de mitja estació. S’espera una collita amb volums normals i bona qualitat.
L’organització alerta del risc de concentració del mercat per grans empreses i fons d’inversió, que deixa en desavantatge les explotacions familiars. També reclama condicions similars per competir amb altres països, davant les restriccions europees en matèria de tractaments fitosanitaris.
A més, LA UNIÓ aposta per la Denominació d’Origen Raïm Embossat del Vinalopó, que garanteix la qualitat i diferenciació del raïm gràcies al procés manual que protegeix el fruit i afavoreix la maduració natural. L’organització sol·licita a la Generalitat campanyes de promoció del raïm autòcton des de setembre, al començament de la recol·lecció, per incentivar el consum abans de les festes nadalenques.