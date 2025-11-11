L’Ajuntament d’Alzira respon al debat sobre l’eliminació dels semàfors

La regidoria defensa l’eliminació de semàfors com a pas cap al model Ciutat 30 i la seguretat viària
Veïns i veïnes mostren opinions dividides sobre la supressió de semàfors al casc urbà d’Alzira
La regidoria de Serveis per a la Ciutat i Seguretat d’Alzira, encarregada del projecte d’eliminació de semàfors al casc urbà, reitera la seguretat d’una mesura que respon a la necessitat d’avançar cap al model Ciutat 30.
Entre el veïnat, la mesura ha generat opinions dividides, entre els qui creuen que cal conscienciar els conductors i conductores per respectar la velocitat i donar prioritat al peató i entre els qui veuen amb preocupació l’eliminació de semàfors en punts de gran afluència, especialment pel que fa a les persones majors i als més menuts.