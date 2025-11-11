Mazón defensa la seva actuació durant la DANA i acusa el govern espanyol de “falta d’informació”

El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha defensat este dimarts la seua actuació durant la DANA del 29 d’octubre de 2024 davant la comissió d’investigació de Les Corts.
Mazón ha assegurat que ja ha assumit responsabilitats polítiques i ha tornat a culpar el govern espanyol de “falta d’informació”.
La sessió ha reunit a tots el grups politics que conformen les corts valencianes, que han anat expressant les seues preguntes al ara ja president en funcions Carlos Mazón
La sessió ha començat amb la intervenció del diputat de Vox, José María Llanos, que ha criticat durament el govern central per la seua gestió del temporal.
Seguidament, Joan Baldoví (Compromís) va carregar contra la comissió i va assegurar que “està únicament creada per salvar el coll a Mazón”.
Pel que fa al grup Socialista, han criticat durament la gestió de la DANA de mazón i han demanat que reponga a els preguntes de la comissió d’investigació.
El grup popular han criticar durament la no aparició a la sessió d’investigació al govern central, ja que segons han esmentat no realitzen les seues funcions polítiques com deuen.
Després de les acusacions creuades dels grups d’oposició, Mazón ha pres la paraula per defensar la seva actuació durant la tragèdia.
També ha justificat la seva presència fora de la seu del Consell durant les inundacions, assegurant que va estar atent a la situació i fent trucades per conèixer l’evolució de l’emergència
En la seva rèplica final, Mazón ha demanat “deixar els bulos i la política lamentable” i ha insistit que el seu objectiu és “analitzar les causes reals de la tragèdia”. “Els valencians mereixem estar preparats per als fenòmens que vindran. Les obres hidràuliques salven vides, i cal executar-les”, ha conclòs.
La sessió ha estat suspesa després de més de dues hores de tens debat, marcat per les acusacions creuades i la presència d’una forta tensió política i emocional.