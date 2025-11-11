Sueca es mou per la MPOC amb una nova edició de la seua carrera i marxa solidària

La prova, organitzada pel Club Sutrail amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Hospital de la Ribera, torna per a conscienciar sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica
Este diumenge, 16 de novembre, Sueca acollirà la setena edició de la carrera i marxa solidària ‘Mou-te per la MPOC’, una activitat esportiva que té com a objectiu donar major visibilitat a la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i promoure hàbits de vida saludables entre la població.
Després d’uns anys d’interrupció a causa de la pandèmia, la iniciativa torna amb energies renovades, impulsada pel Club Sutrail, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca i de l’Hospital de la Ribera.
La cap de Servei de Pneumologia de l’Hospital de la Ribera, Elsa Naval, ha explicat que la MPOC “és una malaltia molt freqüent, causada pel tabac en el 95% dels casos, i amb un índex d’infradiagnòstic proper al 80%”. Naval ha destacat que la carrera “naix per a conscienciar la població sobre la importància del diagnòstic precoç i la prevenció a través de l’exercici físic i els hàbits saludables”.
L’alcaldessa en funcions, Pilar Moncho, ha agraït al Club Sutrail “que haja représ esta iniciativa tan necessària i que únicament s’oferix a la nostra ciutat”, destacant-ne “la finalitat social i la seua aportació a la promoció de la salut”. A més, ha convidat la ciutadania i visitants “a participar en qualsevol de les modalitats i en totes les activitats complementàries que ompliran de vida i solidaritat el recinte firal”.
La prova es dividirà en dues modalitats:
- Una carrera contrarellotge per equips de 5 quilòmetres, que començarà a les 10.00 hores.
- Una marxa a peu també de 5 quilòmetres, oberta a totes les edats, amb eixida a les 11.00 hores.
Totes dues tindran l’eixida i la meta al recinte firal, amb música i activitats paral·leles per a participants i públic.
Les inscripcions i la compra de samarretes solidàries (8 euros) es poden realitzar fins al dijous 13 de novembre a través de la web www.mychip.es i en diversos comerços locals: Copymat, Carpio Esport, Actual Esport i Perruqueria Salva.
Informació i prevenció des del terreny
Durant la jornada, el personal mèdic de l’Hospital de la Ribera estarà present en el recinte firal per a informar sobre els símptomes, el diagnòstic i la prevenció de la MPOC.
La subdirectora mèdica de l’Hospital de la Ribera, Eva Ferrer, ha mostrat la seua satisfacció per “la continuïtat d’un projecte tan il·lusionant” i ha assegurat que “des de l’hospital sempre recolzarem iniciatives que combinen salut, esport i solidaritat”.
Finalment, Sonia Sorrentino, secretària del Club Sutrail, ha recordat que l’objectiu inicial de la prova “era fer visible la malaltia i conscienciar la ciutadania que l’activitat física pot ser clau per a previndre-la”, i ha animat a tots i totes a sumar-se a esta edició per a “fer de Sueca una ciutat que respira salut i solidaritat”.