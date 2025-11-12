“Callados no estamos más guap@s, que nadie te quite la voz”: Teatre, música i imatge per trencar el silenci davant del bullying

A l’Auditori d’Alcàsser s’ha presentat “Callados no estamos más guap@s, que nadie te quite la voz”, un projecte educatiu innovador, inclusiu i sostenible que aborda el bullying des de la sensibilitat del teatre, la música i la imatge.
El projecte, creat per la guionista Mar Navarro i produït per Inquieta Films, compta amb la participació d’un quartet de corda i de les veus líriques de la soprano Mari Carmen Fortea i el tenor Javier Palacios.
L’espectacle, dirigit a xiquets i joves d’entre 10 i 14 anys, combina música de cambra en directe, projeccions visuals i narració dramatitzada per fer visible una de les realitats més doloroses de les aules: l’assetjament escolar.
La història de Daniel i Laura, víctima i agressora, mostra dues cares d’un mateix problema, i convida a entendre que darrere de cada silenci o cada agressió hi ha un crit d’ajuda que cal escoltar.
A més, està acompanyat d’una guia didàctica elaborada per la psicòloga Raquel Reyes, que permet continuar el treball a les aules després de cada funció.
“Callados no estamos más guap@s” és una proposta innovadora, inclusiva i sostenible, que incorpora subtítols per a persones amb problemes d’audició i que apropa la música clàssica al públic jove.
Des d’Alcàsser, un granet d’arena per a trencar el silenci i recordar que, davant del bullying… callats, no estem més guapos.