Cromàpica ompli de nou els carrers de Picassent amb color i creativitat

La novena edició del festival transforma Picassent en un museu urbà a cel obert”
“Creativitat, tradició i color es troben als carrers de la localitat”
Picassent torna a convertir-se en un gran llenç a l’aire lliure. El festival d’art urbà Cromàpica celebra la seua novena edició amb quatre noves obres que se sumen a les més de quaranta murals que ja decoren els carrers de la localitat des de 2016.
L’artista Anna Repullo ha obert esta novena edició amb un mural situat a l’entorn del mercat municipal, on ha volgut retre homenatge al tradicional Ball dels Bastonots.
Després, el mural realitzat per Irenx Remón, al carrer Escultor Enric Galarza, ha estat seleccionat per la plataforma internacional Street Art Cities com un dels millors murals del món del mes d’octubre de 2025.
Al frontó del poliesportiu municipal, Roseta Fuster ha sigut l’encarregada de donar forma a una nova creació.
Amb esta nova edició, Cromàpica continua creixent i fent de Picassent un museu a cel obert que uneix tradició, identitat i creativitat urbana.