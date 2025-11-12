Els veïns de Benifaió triaran la targeta de Nadal de l’Ajuntament per votació popular

Els veïns podran votar la targeta guanyadora de forma popular
Alumnes de primària dissenyaran la felicitació institucional i rebran premis en material escolar
L’Ajuntament de Benifaió, a través de la Regidoria d’Educació, ha convocat un any més el Concurs escolar de targetes de Nadal, una iniciativa tradicional en aquestes dates, adreçada a alumnes de 4t a 6é de primària dels tres centres educatius del municipi.
Segons la alcaldessa Marta Ortiz, l’objectiu és que de la creativitat i imaginació de l’alumnat surga la targeta institucional amb la qual el consistori felicitarà les festes i l’any 2026 als veïns i a organismes públics.
La mostra de les targetes participants estarà oberta del 14 de novembre al 3 de desembre al Centre Cultural Enric Valor, amb la inauguració programada el divendres 14 de novembre a les 18:30 h.
Durant aquest període, els veïns podran votar la targeta que consideren més adequada per representar la felicitació oficial de l’Ajuntament. La targeta guanyadora serà la postal institucional, i el seu autor o autora rebrà 100 euros en material escolar al comerç local. A més, la classe del guanyador o guanyadora també rebrà 100 euros en el mateix concepte.
La regidora d’Educació, Sarai Gonzalvo, destaca que enguany “la felicitació que farem arribar a tots els domicilis i organismes públics reflectirà la creativitat i la il·lusió pròpies de la mirada dels nostres escolars”.