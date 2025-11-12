RIBERA
Els veïns de Benifaió triaran la targeta de Nadal de l’Ajuntament per votació popular

Alumnes de primària dissenyaran la felicitació institucional i rebran premis en material escolar

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la Regidoria d’Educació, ha convocat un any més el Concurs escolar de targetes de Nadal, una iniciativa tradicional en aquestes dates, adreçada a alumnes de 4t a 6é de primària dels tres centres educatius del municipi.

Segons la alcaldessa Marta Ortiz, l’objectiu és que de la creativitat i imaginació de l’alumnat surga la targeta institucional amb la qual el consistori felicitarà les festes i l’any 2026 als veïns i a organismes públics.

La mostra de les targetes participants estarà oberta del 14 de novembre al 3 de desembre al Centre Cultural Enric Valor, amb la inauguració programada el divendres 14 de novembre a les 18:30 h.

Durant aquest període, els veïns podran votar la targeta que consideren més adequada per representar la felicitació oficial de l’Ajuntament. La targeta guanyadora serà la postal institucional, i el seu autor o autora rebrà 100 euros en material escolar al comerç local. A més, la classe del guanyador o guanyadora també rebrà 100 euros en el mateix concepte.

La regidora d’Educació, Sarai Gonzalvo, destaca que enguany “la felicitació que farem arribar a tots els domicilis i organismes públics reflectirà la creativitat i la il·lusió pròpies de la mirada dels nostres escolars”.

