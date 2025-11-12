La Ruta de la Burguer a Silla durant tots els caps de setmana de novembre

“Descobreix les hamburgueses més originals de Silla durant tots els caps de setmana de novembre”
“Prova, vota i guanya: una ruta gastronòmica per a tots els gustos”
L’Associació Empresarial de Silla (AESI) ha posat en marxa una nova iniciativa per dinamitzar l’hostaleria local: la Ruta de la Burger, que se celebrarà durant els caps de setmana de novembre.
Els veïns i visitants podran tastar les hamburgueses especials que han preparat huit establiments del municipi: Bar Julios, Casa Jacinto II, Bocateria Zurich 2.0, Cafeteria El Oasis, Racó Silla, Kafe 98, K-l’Anne Bar Cafeteria i Les Paraules Restaurant.
Cada menú, per només 10 euros, inclou burger, beguda i complement. A més, el públic podrà votar la seua preferida i participar en el sorteig d’un xec de 100 euros per gastar en el local guanyador.
Una proposta gastronòmica per disfrutar en família o amb amics, i una manera deliciosa de donar suport al comerç i a la restauració de Silla.