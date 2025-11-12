L’Ajuntament d’Algemesí reobrirà la piscina coberta amb una rebaixa de preus i un nou model de gestió

La instal·lació tornarà a obrir al públic l’1 de desembre després de la seua reconstrucció, amb descomptes i tarifes especials per als usuaris afectats pel tancament.
L’Ajuntament d’Algemesí reobrirà la piscina coberta municipal a partir de l’1 de desembre, una vegada finalitzades les actuacions de reparació i adequació després dels danys ocasionats per la riuada del passat 29 d’octubre.
Fins al 28 de novembre, les persones interessades poden acudir a les instal·lacions de 9.00 a 20.00 hores per a informar-se i formalitzar les inscripcions.
Com a novetat destacada, el consistori ha aprovat una rebaixa substancial dels preus dels abonaments, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la pràctica esportiva a tota la ciutadania. A més, s’aplicarà un descompte addicional del 15% als usuaris afectats pel tancament temporal de la instal·lació.
La piscina coberta es posarà en marxa amb un nou model de gestió, a càrrec de l’empresa local Grupo CS Concesiones Administrativas, que assumirà la direcció i gestió del servei. Amb este canvi, l’Ajuntament pretén millorar la qualitat de l’atenció, ampliar l’oferta d’activitats i garantir un funcionament més eficient i sostenible de la instal·lació.
Segons ha destacat el regidor d’Esports, Juan Enrique Ribes, “amb esta reobertura recuperem un espai esportiu molt necessari per al nostre poble. La reducció de preus i el nou model de gestió són passos importants per a seguir fomentant l’activitat física i la salut dels algemesinencs”.