Mompó lloa el treball de les Forces i Cossos de Seguretat durant la DANA

Reconeixement a la tasca dels cossos de seguretat durant la DANA
La Diputació agraeix el seu servici a la ciutadania
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reconegut la tasca de les policies locals i dels cossos de seguretat durant la DANA en l’acte de lliurament de condecoracions de la Generalitat, celebrat este matí a Xirivella.
Mompó ha assenyalat que “ha sigut un acte molt emotiu i de justícia per reconéixer el treball realitzat. Ha sigut un any molt complicat per a la nostra terra, i cal donar-los les gràcies pel seu servici i la seua vocació”.
El president ha destacat que “en moments difícils, els cossos de seguretat sempre donen la cara, arriscant la vida si cal, per ajudar a qui més ho necessita”.
Finalment, Mompó ha posat en valor “la proximitat i la vocació de servici dels cossos de seguretat, part essencial del dia a dia dels nostres municipis. El seu compromís, capacitat de resposta i sensibilitat cap a les persones més vulnerables fan que els nostres carrers siguen més segurs. Des de la Diputació de València, només podem donar-los les gràcies per tot el que fan”.