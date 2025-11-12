Paiporta retira els residus i fems del solar on s’acumulava moltes escrombaries després de la DANA

“L’Ajuntament actua per eliminar els residus acumulats després de les pluges”
“Una iniciativa per recuperar l’espai i evitar problemes sanitaris”
Han començat els treballs de retirada de residus i fems al solar situat entre el Palleter i la piscina coberta de Paiporta, on s’havien acumulat fins a 80.000 tones després de la DANA d’octubre de 2024.
La Generalitat Valenciana ha assumit aquesta actuació, amb una inversió de 18 milions d’euros i un termini de quatre a cinc mesos, després de la petició de l’Ajuntament davant la impossibilitat d’assumir el cost.
Els treballs inclouen el vallat de la parcel·la, la videovigilància i el reforç policial per garantir la seguretat.
Segons la vicealcaldessa, Marian Val, esta neteja és “un pas fonamental per a la salut pública i la transformació del municipi”.