Sollana declara l’aigua potable no apta per a embarassades i lactants per excés de nitrats

Sollana ha declarat l’aigua potable no apta per a embarassades i lactants. Tampoc podrà utilitzar-se en la preparació d’aliments infantils.
L’Ajuntament ha pres esta mesura després que les últimes anàlisis revelaren que se supera lleugerament el nivell de nitrats màxims fixat per la Organització Mundial de la Salut: 51 mg/l, un més que el límite establert per la OMS en 50 mg/l.
Sollana i altres pobles de la Ribera Alta i Baixa depenen d’uns pous situats a Picassent, i quan el pou està baix, esta situació es torna crònica.
Des del consistori asseguren que es tracta d’una situació recurrent a l’espera del nou ramal de la potabilitzadora de la Garrofera projectat per la Conselleria, com a quarta fasa de la xarxa de subministrament creada per combatre el problema dels nitrats a la Ribera. Un projecte reivindicat durant més de 30 anys.
La decisió d’avisar a la població ve avalada per diferents anàlisis. Les mostres realitzades per una empresa al casc urbà es compararen amb les que realitza l’empresa subministradora en alta. De moment, l’Ajuntament continua a l’espera de resultats positius.
Els nitrats en aigua provenen majoritàriament dels fertilitzants i els purins usats en l’agricultura, així com les aigües residuals. El grup de major risc per la ingesta de nitrats són els bebés menors de 6 mesos. En el cas d’utilitzar aigua contaminada amb nitrats per a la preparació de biberons, podrien aparéixer quadres de cianosi o síndrome del bebé blau, a causa de la formació de metahemoglobina en la sang.