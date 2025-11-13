La Generalitat subhasta quatre béns immobles patrimonials per un import global de més de 960.000 euros

La Conselleria d’Hisenda impulsa una nova subhasta pública per a optimitzar l’ús del patrimoni i transformar els immobles en desús en recursos econòmics per a la Generalitat.
Ruth Merino destaca que la venda de quatre immobles per valor de més de 960.000 euros reforça la gestió eficient i transparent del patrimoni públic valencià.
La Conselleria d’Hisenda i Economia, a través de la Direcció General de Patrimoni, ha iniciat el procés de venda mitjançant subhasta pública de quatre béns immobles patrimonials propietat de la Generalitat.
Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es tracta de tres immobles en sòl urbà i un habitatge amb plaça d’aparcament i traster, amb un import total previst de 964.309,55 euros si tots els lots són adjudicats en primera subhasta. Es realitzaran quatre subhastes successives per cada lot, amb proposició econòmica en sobre tancat.
La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha destacat que aquesta subhasta “reforça el compromís del Consell amb una gestió responsable, eficient i transparent del patrimoni públic”.
Merino ha explicat que aquesta iniciativa “té com a objectiu optimitzar els recursos disponibles i evitar el manteniment d’immobles en desús o no aptes per a la gestió administrativa, que suposen un cost per a les arques públiques, transformant-los en actius que generen valor per a la societat valenciana”.
Dels lots subhastats, el de major preu de sortida és un immoble en sòl urbà situat al Passeig de l’Albereda, número 15, de València (antiga oficina en edifici d’habitatges), amb un preu base de 669.872,99 euros.
El segon lot correspon a un habitatge amb plaça d’aparcament i traster al carrer Carcaixent, número 23, de Castelló de la Plana, valorat en 146.773,56 euros. També es subhasta un habitatge en sòl urbà a l’avinguda Cardenal Benlloch, número 80, de València, taxat en 75.903,48 euros, i un immoble al carrer Moreria, número 2, de Castelló de la Plana, valorat en 71.759,52 euros.
La obertura d’ofertes tindrà lloc el 15 de gener de 2026, a les 10.00 hores, al Saló d’Actes de la Conselleria d’Hisenda i Economia (carrer del Palau, número 12, de València).
El preu base de licitació de cada subhasta successiva serà el de la immediatament anterior que haja quedat deserta, reduït en un 15 %, i sempre millorable a l’alça.
Per a participar en qualsevol de les subhastes, les persones o empreses interessades hauran de constituir una fiança del 5 % del preu base del lot o lots als quals es presente oferta.
La presentació d’ofertes podrà realitzar-se en el Registre General de la Conselleria d’Hisenda i Economia, dins del termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOGV.
La documentació i informació sobre aquest procediment està disponible de manera telemàtica a través de la web de la Conselleria d’Hisenda, en l’apartat “Immobles per a subhastar”.