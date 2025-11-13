Les obres per a connectar les estacions de Xàtiva i Alacant de Metrovalencia finalitzaran en Nadal

La nova connexió subterrània entre les estacions de Xàtiva i Alacant, amb una inversió de 24 milions d’euros, s’inaugurarà durant Nadal per a millorar la mobilitat al centre de València.
Vicente Martínez Mus destaca que el túnel de 250 metres, preparat per a futur tramvia, reforça la xarxa urbana i facilita el pas de vianants entre dues de les estacions més utilitzades de Metrovalencia.
La connexió subterrània entre les estacions de Xàtiva i Alacant de Metrovalencia s’inaugurarà durant les festes nadalenques, complint així amb el calendari establit per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.
El conseller i vicepresident segon, Vicente Martínez Mus, ha visitat les obres el 12 de novembre i ha confirmat que “el pont estarà obert i tot indica que es complirà el compromís adquirit”. La nova connexió per als vianants suposa una inversió de 24 milions d’euros i crearà un enllaç urbà directe entre dues de les estacions més utilitzades de la xarxa.
Un projecte adaptat al present i orientat al futur
Durant el recorregut pel futur túnel, Martínez Mus ha destacat que aquesta nova infraestructura “uneix dues de les estacions amb major trànsit de Metrovalencia”, recordant que Xàtiva registra 6,5 milions d’usuaris anuals i Alacant prop d’1,5 milions.
El conseller ha subratllat que es tracta d’una obra concebuda per al futur, ja que el canal ha sigut dissenyat per a poder acollir en un futur un tramvia o una estació ferroviària.
Els 24 milions d’euros d’inversió inclouen tant l’execució del pas subterrani de 250 metres com la urbanització de l’entorn del carrer Alacant, la reorganització del qual finalitzarà també en les pròximes setmanes. Martínez Mus ha apuntat que “era important complir aquest pla i aquest objectiu: és el centre de València i els veïns ja tenen ganes que l’obra acabe”.
Inversió rècord en la xarxa urbana
El conseller ha recordat que aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions 2026-2030 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), dotat amb 840 milions d’euros, i ha remarcat que “són 460.000 euros d’inversió al dia per a millorar la xarxa urbana, tant a València com a Alacant”.
Martínez Mus ha incidit en la necessitat d’incrementar les freqüències i ampliar les instal·lacions per a atendre la creixent demanda: “Els usuaris continuen augmentant cada dia, i la capacitat inversora ha d’estar a l’altura; necessitem millores contínues”.
Entre els projectes en marxa, el conseller ha destacat els avanços en les línies 11 i 12, que “permetran reforçar la xarxa actual amb noves connexions”.
Finalment, Martínez Mus ha assegurat que el nou pas subterrani millorarà la connexió entre els usuaris del metro i funcionarà també com a itinerari per als vianants entre les dues zones del centre de València. “Crec que queda una magnífica obra que, amb el temps, valorarem en el seu context i li donarem el reconeixement que mereix”, ha conclòs.