Miguel Barrachina subratlla que les exportacions agroalimentàries són l’exemple d’una agricultura competitiva i d’una indústria forta

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina més de 60 milions d’euros en ajudes per a la millora de la competitivitat de les indústries agroalimentàries de la Comunitat Valenciana.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la fortalesa del sector agroalimentari valencià, que lidera les exportacions i garanteix la competitivitat de l’agricultura valenciana.
Barrachina ha fet aquestes declaracions durant la jornada de lliurament dels Premis FEDACOVA, en la qual ha participat junt amb el president de la Federació, Rafael Juan.
El conseller ha subratllat que “aquest sector, a més d’alimentar-nos, impulsa l’economia, la innovació tecnològica i la sostenibilitat ambiental de la nostra Comunitat”.
Segons ha explicat, “som la tercera regió agroalimentària d’Espanya, gràcies a més de 2.000 empreses del sector que representen el 8,3 % del total nacional i generen més de 100.000 llocs de treball directes”.
Barrachina ha destacat també que “l’equilibri entre la petita escala i el lideratge empresarial és una de les fortaleses del model agroalimentari valencià, capaç de produir i comercialitzar els millors productes”.
Així mateix, ha recordat que “cada any destinem més de 60 milions d’euros en ajudes per a la modernització i competitivitat de la indústria agroalimentària, fonamental per a garantir que el que produïm arribe al consumidor final”.
El conseller ha assenyalat que “el sector agroalimentari representa el 28,6 % de les exportacions totals de la Comunitat Valenciana, amb 5.489 milions d’euros exportats entre gener i juny d’enguany, la qual cosa suposa un creixement del 9,3 % interanual”.
Finalment, Barrachina ha afirmat que “el sector agroalimentari valencià no és sols un motor econòmic, sinó també un model d’equilibri territorial i cohesió social, que aporta valor al que produïm a la nostra Comunitat Valenciana”.