Benifaió celebra el Dia de la Policia Local amb l’entrega de distincions de 2024 i 2025

Benifaió reconeix la trajectòria i actuacions destacades de la Policia Local
Veïns col·laboradors en rescats durant la DANA també reben distincions especials
La Policia Local de Benifaió ha celebrat avui el Dia de la Policia Local, amb un acte en què s’han reconegut trajectòries professionals, actuacions meritorias i serveis exemplars al servei de la ciutadania.
Durant la celebració, es van entregar distincions corresponents als anys 2024 i 2025, incloent reconeixements per anys de servei, mèrit policial per actuacions de risc i felicitacions per labors destacades. També es va reconèixer la col·laboració de la Guàrdia Civil i la Policia Local d’Almussafes en serveis especials.
A més, quatre veïns van rebre un reconeixement especial per la seua col·laboració en el rescat de dues persones atrapades en el pas inferior de l’avinguda Reyes Católicos durant la DANA del 29 d’octubre de 2024: Adrián Arias Pla, Rafael Barrull Heredia, Rafael Barrull Marín i José Antonio Barrull Heredia.
El cap de la Policia Local, José María Villanueva, va agrair a tota la plantilla l’esforç conjunt en el control i la vigilància de la seguretat ciutadana. Per la seua banda, l’alcaldessa Marta Ortiz va felicitar els condecorats destacant que “la unió i la constància són claus per aconseguir cada èxit en benefici de la seguretat dels veïns i veïnes”.