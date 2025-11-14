Carcaixent obri les portes del seu Arxiu Municipal després de més d’una dècada de treballs

Carcaixent inaugura l’Arxiu Municipal a la Casa Soriano després de 16 anys de treballs
L’espai recupera la memòria històrica del municipi amb tecnologia moderna i accés al públic
Dia històric a Carcaixent. L’Arxiu Municipal ha obert les seues portes després de setze anys de treballs per part dels diferents governs de la ciutat. Situat a l’emblemàtica Casa Soriano, edifici senyorial de l’època daurada de Carcaixent, l’arxiu compta amb una sala que reuneix les principals joies del patrimoni històric del municipi, així com tecnologia de conservació d’última generació.
L’Ajuntament va adquirir la casa al 2009 per convertir-la en seu de l’arxiu, treball que s’ha completat en dos fases. Quedarà pendent una tercera per acabar de restaurar l’edifici original i convertir-lo en espai cultural.
El Director General de Cultura, Miquel Nadal, ha estat present a la inauguració i ha expressat una gran il·lusió per inaugurar un arxiu, la part més oculta del patrimoni d’un poble. A més, ha posat en valor el paper d’estos espais com a conservadors de la memòria, després de les tràgiques conseqüències de la DANA.
Per la seua banda, Paco Teruel, diputat de Cultura, ha subratllat que el goig de veure l’arxiu acabat es fa extensible a tota la comarca.
Veïns i visitants podran conéixer de primera mà els tresors que amaga l’arxiu i el paper de la documentació no només en el dia a dia de les administracions, sinó també en la relació entre estes i la ciutadania general. Així, amb esta inauguració, Carcaixent acompleix el doble objectiu d’ampliar el patrimoni municipal i prestar un millor servei a la població.