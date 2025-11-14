La Generalitat i la Regió de Múrcia estudien accions legals davant les greus irregularitats en la gestió del pla del Tajo

València i Múrcia valoren mesures judicials per les inconsistències detectades en el Pla Hidrològic del Tajo
Els governs reclamen transparència a la CHT i adverteixen que el futur del transvasament és clau per al regadiu del Llevant
Els governs de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia han anunciat que estudiaran emprendre accions legals davant les “greus irregularitats” detectades en la gestió del Pla Hidrològic del Tajo per part de la Confederació Hidrogràfica del Tajo (CHT).
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, s’ha reunit amb la consellera murciana d’Aigua, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Sara Rubira, amb el president del SCRATS, Lucas Jiménez, i amb equips tècnics i jurídics de totes dues administracions per a coordinar una resposta conjunta sobre la situació del trasvasament Tajo-Segura.
Barrachina ha assegurat que “analitzarem totes les vies de defensa, inclosa la possibilitat d’emprendre accions judicials”. El conseller ha reiterat el compromís del Consell amb la defensa del transvasament, advertint que “la seua eliminació seria devastadora per a l’agricultura d’Alacant i per a milers de famílies que en depenen”.
El titular valencià ha criticat les “decisions unilaterals i sense base tècnica” que, segons afirma, “comprometen dècades d’equilibri i esforç compartit entre conques”. A més, ha reclamat a la CHT “transparència, rigor i respecte a la legalitat”.
Barrachina també ha insistit que “a Espanya hi ha aigua suficient i els trasvasaments són una eina eficient i solidària”, i ha acusat el Govern d’Espanya de “demonitzar” aquests mecanismes amb l’objectiu d’acabar eliminant-los.
Irregularitats detectades
Segons informes del CEDEX, s’han detectat incongruències en els cabals del Tajo, especialment en els desembassaments i en els consums en capçalera, sense justificació tècnica documentada. També es denuncia:
- Absència d’actes i acords que avalen el règim actual de desembassaments.
- Incompliment per part de la CHT del Programa Especial de Seguiment, obligatori des de 2024 per a avaluar els nous cabals ecològics.
- Cabals irregulars a Aranjuez i desajustos en els balanços hídrics, que posen en dubte la fiabilitat de les dades oficials del Pla Hidrològic del Tajo.
- Desembassaments previstos per a 2026 incompatibles amb els volums de referència vigents.
- L’augment dels cabals mínims, de 400 a més de 500 hm³, que només pot aprovar-se en el marc de la planificació hidrològica nacional.
Mesures cautelars i coordinació interterritorial
Davant aquest escenari, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia consideren la possibilitat de sol·licitar mesures cautelars urgents per a evitar danys irreversibles en el regadiu i en l’abastiment del conjunt del Llevant, atesa la “manca de mesures compensatòries” i l’absència de mecanismes de coordinació entre conques.