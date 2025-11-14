La Generalitat reclama al Govern central una reforma inajornable del finançament

Ruth Merino exigeix una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic per evitar dèficits estructurals
La Generalitat reclama un fons transitori per compensar la infrafinançament de la Comunitat Valenciana
La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha avançat aquest divendres que en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera, previst per a dilluns, tornarà a exigir al Govern d’Espanya que aborde “de manera immediata” la reforma del sistema de finançament autonòmic.
Una reforma, ha dit, “inajornable i imprescindible” perquè la Comunitat Valenciana puga garantir uns serveis públics cada vegada més costosos.
Merino ha fet aquestes declaracions després de presidir la Comissió Mixta Corts–Consell, on ha recollit les aportacions dels grups parlamentaris. La consellera ha assenyalat que, sense un model just, la Generalitat continuarà condemnada a un dèficit estructural per mantindre serveis essencials com la sanitat, l’educació o la dependència.
També ha criticat que el punt del CPFF dedicat a la reforma haja quedat “relegat i sense contingut concret”, i ha advertit que el Consell “no acceptarà que els valencians paguen el preu de la inacció del Govern”.
Merino ha recordat que la Comunitat continua sent la pitjor finançada per habitant ajustat i, per això, reclamarà de nou que, mentre arriba la reforma definitiva, es pose en marxa un fons transitori de nivellació que compense aquesta situació i equipare els recursos als de la mitjana estatal.