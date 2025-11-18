RIBERA
Ajudes urgents per a reparar ascensors afectats per la DANA

El Consell aprova 10 milions d’euros en ajudes urgents per reparar o substituir 300 ascensors afectats per la DANA, prioritzant persones amb dependència o mobilitat reduïda.

Les subvencions, distribuïdes entre 2025 i 2026, cobreixen reparació, subministrament i instal·lació de cabines i peces necessàries.

El Consell en funcions ha aprovat un decret per a la concessió directa de 10 milions d’euros en ajudes urgents destinades a la reparació o substitució de 300 ascensors danyats per la DANA en edificis dels municipis afectats. Aquestes ajudes van dirigides especialment a persones amb dependència grau II o III i a persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Segons Susana Camarero, vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, les dades creuades amb associacions d’ascensoristes i entitats de discapacitat indiquen que encara hi ha aproximadament 700 ascensors averiats més d’un any després de la catàstrofe.

El Consell ha decidit aprovar aquestes ajudes concretes i ha assegurat que podrien incrementar-se si fos necessari.

El import global màxim de les ajudes és de 10 milions d’euros, distribuïts en dues anualitats (2025 i 2026) i en dues línies de subvenció amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. La quantia de l’ajuda per actuació oscil·la entre 1.000 i 50.000 euros.

Les subvencions cobreixen treballs de reparació o substitució dels ascensors, incloent fabricació, subministrament i instal·lació de peces, així com el reemplaçament de cabines quan sigui imprescindible.

Podran ser beneficiàries:

  • Comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats
  • Cooperatives de vivendes
  • Comunitats de béns i societats mercantils
  • Entitats sense ànim de lucre
  • Administracions i organismes públics
  • Persones físiques propietàries d’edificis complets

Condició: que a la vivenda servida per l’ascensor resideixi almenys una persona amb dependència grau II o III o discapacitat amb mobilitat reduïda.

