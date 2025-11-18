Ajudes urgents per a reparar ascensors afectats per la DANA

El Consell aprova 10 milions d’euros en ajudes urgents per reparar o substituir 300 ascensors afectats per la DANA, prioritzant persones amb dependència o mobilitat reduïda.
Les subvencions, distribuïdes entre 2025 i 2026, cobreixen reparació, subministrament i instal·lació de cabines i peces necessàries.
El Consell en funcions ha aprovat un decret per a la concessió directa de 10 milions d’euros en ajudes urgents destinades a la reparació o substitució de 300 ascensors danyats per la DANA en edificis dels municipis afectats. Aquestes ajudes van dirigides especialment a persones amb dependència grau II o III i a persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
Segons Susana Camarero, vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, les dades creuades amb associacions d’ascensoristes i entitats de discapacitat indiquen que encara hi ha aproximadament 700 ascensors averiats més d’un any després de la catàstrofe.
El Consell ha decidit aprovar aquestes ajudes concretes i ha assegurat que podrien incrementar-se si fos necessari.
El import global màxim de les ajudes és de 10 milions d’euros, distribuïts en dues anualitats (2025 i 2026) i en dues línies de subvenció amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. La quantia de l’ajuda per actuació oscil·la entre 1.000 i 50.000 euros.
Les subvencions cobreixen treballs de reparació o substitució dels ascensors, incloent fabricació, subministrament i instal·lació de peces, així com el reemplaçament de cabines quan sigui imprescindible.
Podran ser beneficiàries:
- Comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats
- Cooperatives de vivendes
- Comunitats de béns i societats mercantils
- Entitats sense ànim de lucre
- Administracions i organismes públics
- Persones físiques propietàries d’edificis complets
Condició: que a la vivenda servida per l’ascensor resideixi almenys una persona amb dependència grau II o III o discapacitat amb mobilitat reduïda.