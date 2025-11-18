Alzira coordina projectes hidràulics amb CHX i Generalitat per reforçar la protecció davant inundacions

Alzira reforça la coordinació amb CHX i Generalitat per accelerar les infraestructures hidràuliques clau contra les inundacions.
El nou Pont de Xàtiva i l’ampliació del barranc de la Casella avancen com a projectes estratègics per a millorar la seguretat del municipi.
L’Ajuntament d’Alzira ha mantingut una reunió de treball amb els serveis tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana (GVA-DGA) per a analitzar l’estat de les actuacions i establir criteris de coordinació interadministrativa en relació amb els projectes del Pont de Xàtiva i l’ampliació del barranc de la Casella, dues infraestructures estratègiques per a reduir el risc d’inundacions al municipi.
Pel que fa al nou Pont de Xàtiva, la Direcció General de l’Aigua ha informat que el projecte es troba en fase avançada de redacció. Les obres podrien iniciar-se a principis d’any i comptarien amb un termini d’execució de 12 mesos. L’Ajuntament d’Alzira ha sol·licitat rebre la memòria i els plànols per a estudiar els detalls de la proposta i aportar suggeriments.
Entre les peticions municipals destaca la incorporació d’un carril ciclopedestre que connecte la rotonda de l’Ull amb el barri de Materna i l’avinguda Carcaixent. El consistori també ha proposat estudiar la inclusió de la rotonda d’entrada al polígon industrial i al barri de Materna dins del mateix projecte, amb la finalitat d’evitar obres duplicades i optimitzar els recursos. Paral·lelament, es redactarà el projecte corresponent a esta fase complementària.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha subratllat el valor estratègic de la infraestructura:
“Este projecte no és només una millora de mobilitat, sinó una infraestructura clau per a garantir la seguretat del nostre municipi. Cada pas que fem per coordinar-nos amb totes les administracions ens acosta a una ciutat més protegida davant de les barrancades i episodis extrems de pluja”.
Pel que fa a les actuacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, s’ha informat que el desviament del riu Barxeta es licitarà abans de finalitzar el 2025, amb previsió d’executar-se al llarg del 2026. Quant al projecte d’ampliació del barranc de la Casella, en el tram comprés entre el Pont de Xàtiva i el riu Xúquer, el projecte ja està redactat i pendent d’aprovació per part del Ministeri. La previsió és licitar-lo a inicis de 2026, amb un inici d’obres durant l’any i un termini d’execució de 18 mesos.
Atesa la dependència entre l’ampliació del barranc (CHX) i el projecte del tram del Pont de Xàtiva (DGA), s’ha destacat la necessitat de coordinació estreta entre les dues administracions per garantir una execució coherent i eficient.
El regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha explicat que
“l’ampliació del barranc de la Casella és imprescindible per incrementar la capacitat d’evacuació de les aigües i reduir el risc d’inundacions. Estas obres aporten una major tranquil·litat als barris més exposats i representen una inversió de futur”.
Tant l’alcalde com el regidor han coincidit que totes estes actuacions formen part d’una estratègia global de prevenció i seguretat hidràulica.
L’alcalde Domínguez ha conclòs:
“Alzira necessita estes infraestructures, i les necessita ja. Continuarem treballant colze a colze amb totes les administracions perquè la ciutat estiga protegida davant uns fenòmens que, per desgràcia, són cada vegada més intensos”.