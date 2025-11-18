Arranquen als centres educatius d’Albal els tallers gratuïts de primers auxilis “Som Superherois”

El projecte té com a objectiu acostar als més menuts coneixements bàsics d’actuació davant emergències.
La intenció municipal és convertir Albal en un municipi cardioprotegit i referent en prevenció sanitària.
–Este dilluns van donar inici al CEIP San Blas els tallers educatius de primers auxilis dirigits a alumnat d’entre 4 i 7 anys, una iniciativa impulsada per la infermera Susana Castillo March, creadora del conte “Som Superherois, el conte que salva vides”, i desenvolupada en col·laboració amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Albal, encapçalada per Julián García Polit. L’activitat es durà a terme de manera gratuïta durant les pròximes dues setmanes en els diferents centres educatius del municipi.
El projecte pretén apropar als xiquets i xiquetes coneixements essencials d’actuació davant emergències, fomentant la prevenció, la responsabilitat i la capacitat de reacció. Durant els tallers, l’alumnat aprendrà nocions inicials sobre reanimació cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich i el protocol d’actuació adequat en cas de presenciar una situació de risc.
Castillo, professional sanitària i impulsora del programa, destaca la importància d’introduir l’educació en primers auxilis des d’edats primerenques, ja que “una actuació ràpida i segura pot marcar la diferència i salvar una vida”. Amb esta iniciativa, es busca normalitzar la formació preventiva en l’àmbit escolar i promoure valors com la solidaritat i el cuidat entre iguals.
De manera paral·lela, també s’estan impartint en els centres educatius municipals tallers específics de RCP i ús del desfibril·lador (DEA) dirigits a alumnat de 5é i 6é de Primària, amb la finalitat d’oferir una formació addicional adaptada al seu nivell de maduresa i capacitat d’intervenció.
Des de la Regidoria d’Educació, Julián García Polit, metge de professió, subratlla que «la intenció municipal és mantindre esta formació cada curs escolar i ampliar-la progressivament a tots els nivells educatius, amb l’objectiu que l’alumnat arribe a secundària amb coneixements avançats de primers auxilis i convertir Albal en un municipi cardioprotegit i referent en prevenció sanitària».
A més, les famílies que ho desitgen podran adquirir el conte “Som Superherois” per 12,50 euros, una aportació destinada íntegrament a donar suport a la investigació contra la mort sobtada cardíaca.
La iniciativa ha tingut una acollida molt positiva per part de la comunitat educativa, i s’espera que el projecte continue creixent en futures edicions, reforçant la salut, la seguretat i la formació vital de l’alumnat.