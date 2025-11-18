Cullera participa en un projecte europeu per reforçar la resposta davant emergències climàtiques

Cullera s’uneix a un projecte europeu per reforçar la formació i la coordinació davant emergències climàtiques, aportant la seua experiència en voluntariat i protecció civil.
La ciutat acull delegacions internacionals i incorpora eines innovadores, inclosa la intel·ligència artificial, per optimitzar la resposta davant catàstrofes.
La ciutat s’ha integrat al projecte europeu EMMA (European Training System Aimed at Small Municipalities), amb l’objectiu de millorar la formació i la resposta municipal davant catàstrofes climàtiques.
Objectius del projecte
- Simplificar i accelerar la resposta municipal davant emergències.
- Proporcionar eines pràctiques, models d’intervenció i sistemes de gestió del voluntariat.
- Millorar l’atenció física i psicològica a la població afectada.
- Integrar intel·ligència artificial per optimitzar recursos i coordinació.
Fase inicial a Cullera
- Les delegacions internacionals participants (Itàlia, Dinamarca, Romania i Grècia) han estat a la ciutat els dies 18 i 19 de novembre.
- Durant la visita s’han celebrat trobades tècniques per establir línies de treball, models metodològics i eines per al personal municipal.
Experiència local destacada
- Cullera compta amb més de 900 voluntaris coordinats durant emergències anteriors.
- La ciutat aportarà la seva experiència en la coordinació entre ajuntament, cossos de protecció civil, voluntariat i organitzacions locals.
Durada i finançament
- El projecte tindrà una durada de 24 mesos, fins a octubre de 2027.
- Finançat per la Unió Europea (Erasmus+) i l’Ajuntament de Cullera, i coordinat pel Consorci de la Ribera.