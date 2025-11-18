El consell aprova noves mesures per ajudar a persones afectades per la DANA

El Consell aprova més de 45 milions d’euros en ajudes socials per reparar ascensors, fomentar naixements i reconstruir vivendes afectades per la DANA.
També s’autoritzen convenis en habitatge, medi ambient i emergències per reforçar serveis públics i accelerar la recuperació dels municipis afectats.
El Consell ha aprovat tres nous decrets d’ajudes socials dins del Pla Endavant per continuar atenent les persones afectades per la DANA de 2024. Les mesures inclouen la reparació o substitució d’ascensors en edificis amb persones amb mobilitat reduïda, ajudes per naixement o adopció en municipis afectats i l’ampliació del pressupost per a la demolició de vivendes destruïdes. En total, aquestes línies mobilitzen més de 45 milions d’euros, amb l’objectiu de recuperar la normalitat i agilitzar l’atenció a les famílies damnificades.
A més, el Consell ha donat llum verda a diversos acords en habitatge, medi ambient, infraestructures i emergències. Destaca el conveni amb l’Ajuntament d’Alacant per impulsar 221 vivendes públiques dins del Pla VIVE i 7,7 milions per fomentar la recollida separada de bioresidus. També s’han aprovat convenis amb els Consorcis de Bombers de Castelló i València per reforçar l’operativitat dels serveis forestals durant 2025.