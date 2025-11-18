RIBERA
Generalitat y transportistas pactan un programa de modernización logística dentro del Plan Endavant

Generalitat i sector del transport acorden un pla per impulsar la digitalització, la logística verda i la resiliència després de la DANA de 2024.

El programa del Plan Endavant incorpora aportacions de més de 50 agents per modernitzar processos, reforçar la seguretat i millorar l’eficiència del transport.

La Generalitat ha acordado con asociaciones de transportistas y entidades empresariales un programa de modernización del sector logístico enmarcado en el Plan Endavant, con el objectiu d’impulsar la digitalización, fomentar flotas de bajas emisiones y reforzar la resiliencia de la red logística valenciana.

Objetivos principales del programa

  • Acelerar la digitalización del transporte por carretera.
  • Promover flotas de bajas emisiones y transición energética.
  • Crear una red logística más resiliente, especialmente tras los daños por la DANA de 2024.
  • Ofrecer apoyo técnico y especializado a las empresas del sector.

Informe aprobado por la Mesa Sectorial

El vicepresident segon, Vicente Martínez Mus, anunció la aprobación del informe de retos y oportunidades, elaborado junto a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
El documento identifica seis desafíos clave:

  1. Digitalización fragmentada del sector.
  2. Optimización de procesos logísticos.
  3. Relevo generacional y falta de talento.
  4. Mejora de la trazabilidad de envíos.
  5. Seguridad física y digital.
  6. Impulso a la logística verde.

Un trabajo basado en la escucha al sector

  • Han participado más de 50 agentes del transporte y de industrias conexas (alimentación, cerámica, automoción, química, textil, envase y embalaje, etc.).
  • El informe recoge aportaciones directas de las principales asociaciones: ACTM, FVET y FETRAMA, además de la patronal CEV y el centro tecnológico ITENE.

Contexto: la DANA de 2024

Las inundaciones de octubre de 2024 afectaron a:

  • 78 parques empresariales,
  • miles de empresas,
  • infraestructuras estatales, autonómicas y locales.

A pesar de ello, el sector logístico mantuvo las cadenas de suministro “en un tiempo récord”.
La modernización prevista busca reforzar la resiliencia frente a futuras emergencias.

Próximos pasos

El programa será aprobado en los próximos meses e incluirá:

  • Nuevas herramientas digitales.
  • Protocolos mejorados de gestión y seguridad.
  • Medidas para reducir emisiones y mejorar la eficiencia.

