La Comunitat Valenciana, referent en producció d’aguacate

La Comunitat Valenciana produeix el 21 % de l’aguacate a Espanya, amb cultius clonals innovadors que augmenten rendiment i resistència.
La I Campanya ‘Aguacate Valenciano’ i l’aposta dels joves agricultors reforcen la identitat i la competitivitat del sector local.
El conseller Miguel Barrachina ha destacat que la Comunitat Valenciana aporta ja el 21 % de la producció nacional d’aguacate, amb 3.800 hectàrees de cultiu i un creixement del 30 % des de 2022, consolidant-se com un dels territoris més dinàmics del sector.
Durant la Jornada Tècnica sobre el Cultiu Clonal de l’Aguacate, organitzada per ASOPROA, AVA-ASAJA i Viveros Brokaw, s’ha posat en valor:
- La innovació en cultius clonals, que permet arbres genèticament idèntics amb major resistència, uniformitat i productivitat.
- L’optimització de recursos hídrics i nutricionals, millorant la sanitat vegetal i reduint costos en camp.
- Les perspectives de rentabilitat i comercialització en un mercat global competitiu.
També s’ha presentat la I Campanya ‘Aguacate Valenciano’, impulsada per ASOPROA, per reforçar la identitat del producte local i el seu posicionament comercial.
Finalment, el conseller ha ressaltat el paper dels joves agricultors, amb 677 sol·licituds d’ajudes rebudes per a noves incorporacions al camp, destacant l’aposta de la juventut rural per l’agricultura com a motor econòmic i d’oportunitats a la Comunitat Valenciana.