La Unió lidera la implantació de l’agrovoltaica a Espanya amb la nova Asociación 

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera lidera l’impuls de l’agrovoltaica a Espanya amb la creació de l’Asociación Agrovoltaica Española.
El projecte Picassent Solar mostra com la combinació de cultius i energia solar pot afavorir la transició energètica i el desenvolupament rural.
La Unió Llauradora i Ramadera impulsa l’energia agrovoltaica a Espanya i és l’única organització professional agrària fundadora de la nova Asociación Agrovoltaica Española (AEE).
La presentació oficial es va fer en el marc Energy Global Expo & Congress (EGEC) a València, on es van exposar projectes i línies d’innovació que mostren com la combinació de producció agrícola i energia solar pot afavorir el desenvolupament rural i la transició energètica. En aquest context, LA UNIÓ va organitzar una visita al projecte Picassent Solar, instal·lat en antics terrenys abandonats, que ara allotgen cultius subtropicals i intensius sota un model agrovoltaic que integra al 100% la generació d’energia i l’agricultura de precisió.
L’AEE naix amb l’objectiu de promoure sistemes agrovoltaics sostenibles, defensar marcs reguladors adequats, impulsar la innovació i facilitar la col·laboració entre agricultors, empreses energètiques, centres de recerca i administracions.
L’associació fa una crida a productors, cooperatives i institucions a sumar-se per consolidar una xarxa que done suport a projectes tècnicament i socialment sòlids, i construïsca un model rural més sostenible i resilient.