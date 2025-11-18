L’Ajuntament d’Alzira actualitza el projecte del IES Rei en Jaume per garantir la continuïtat de les obres

L’Ajuntament revisa el projecte del IES Rei en Jaume per garantir la continuïtat de les obres i evitar nous retards.
El nou document del centre permet reprendre els treballs amb seguretat jurídica i tècnica, segons la regidoria
La incertesa continua envoltant la remodelació de l’Institut Rei en Jaume. Després de nou mesos amb les obres paralitzades, l’Ajuntament ha hagut d’impulsar una revisió profunda del projecte inicial. El nou centre, reclamat per la comunitat educativa, va començar a construir-se l’estiu de 2024, però actualment continua sense avançar.
Segons ha expressat el regidor, gràcies a aquestes trobades s’ha pogut elaborar una nova versió del projecte, més concreta i exhaustiva, amb l’objectiu d’evitar nous problemes i permetre reprendre els treballs com més prompte millor.
L’Ajuntament confia que no hi haja més impediments i que el document puga arribar a ple per a la seua aprovació definitiva sense més retards. A més, s’insisteix que esta actualització del projecte no suposa cap obstacle perquè les obres es puguen reactivar de manera immediata.
El consistori recorda que es tracta d’un expedient de gran complexitat tècnica i jurídica, però remarca que s’estan esgotant totes les vies perquè el futur institut siga una realitat com més prompte millor i amb totes les garanties.
Finalment, des de la regidoria agraeixen la paciència de la comunitat educativa i la seua col·laboració en tot el procés, destacant que el centre ha estat informat puntualment i que s’han aclarit els principals dubtes en un claustre extraordinari. L’Ajuntament reconeix les ganes compartides de veure la nova infraestructura finalitzada.