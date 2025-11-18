L’Ajuntament de Guadassuar presenta el nou projecte per a la Gran Via

Durant la jornada del 17 de novembre, l’Ajuntament de Guadassuar va presentar als veïns i veïnes el nou projecte de la Gran Via, una actuació molt demandada per la ciutadania.
La Gran Via sempre ha sigut un punt problemàtic a Guadassuar: ha estat exposada a inundacions i els veïns han vist créixer arrels pels sumidors, a causa dels històrics pins.
La presentació va comptar amb la presència de l’estudi PAM, que va explicar quins són els principals canvis que experimentarà la Gran Via.
Este projecte es centra en l’estètica de la Gran Via, amb la intenció de donar prioritat als vianants i reduir la presència de vehicles motoritzats. Actualment, la Gran Via compta amb 10 trams, i el projecte plantejat anul·laria dos dels passos de vehicles, passant a tindre’n 7. L’actuació començarà per les parts centrals de la Gran Via.
Pel que fa a la jardineria i espais de reunió, la intenció principal és crear refugis climàtics, generant espais flexibles amb diferents espècies, textures, colors i pèrgoles vegetals.
Un cop finalitzada la presentació, els veïns han expressat opinions sobre les mesures proposades. Han assenyalat que, tot i que el projecte millora l’estètica del carrer, no resol els problemes amb l’aigua després de la DANA d’octubre del 2024. També es va debatre sobre la necessitat de construir un col·lector d’aigua per gestionar millor les pluges.
Davant les opinions, l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, ha assenyalat que els problemes amb l’aigua no es poden sol·lucionar amb aquest pressupost, i que s’actuarà en futures millores. Tot i això, l’alcalde és positiu sobre les actuacions futures.
Este nou projecte, ja en la fase final de redacció, reformularà completament la configuració actual de la Gran Via amb l’objectiu de convertir-la en un espai més accessible, segur i adaptat a les necessitats de la ciutadania. Tot i que s’hauran de fer més mesures per millorar la situació del carrer.