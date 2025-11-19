Alzira presenta la campanya del 25N baix el lema “Tota vida mereix viure’s sense por”

Alzira llança la campanya del 25N sota el lema “Tota vida mereix viure’s sense por”
Les activitats inclouen tallers, sessions d’autodefensa i projectes d’art urbà per conscienciar sobre la violència masclista
L’Ajuntament d’Alzira ha presentat la campanya per al dia 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Baix el lema: “Tota vida mereix viure’s sense por”, té l’objectiu de donar veu a totes aquelles dones que han patit violència masclista.
Enguany, la intenció principal de la Campanya del 25N ha estat centrar el focus en les dones majors que han patit violència durant gran part de la seua vida. Tal com ha explicat la regidora de Serveis Socials, és responsabilitat de tota la societat trencar amb l’educació masclista del passat i construir relacions més lliures i igualitàries.
A la roda de premsa s’ha remarcat que són moltes les dones que, al llarg dels anys, han patit algun tipus de violència masclista, que adopta formes molt diverses: físiques, psicològiques, econòmiques, emocionals, sexuals o estructurals, sovint normalitzades i invisibilitzades. Les portaveus han insistit que és fonamental reconéixer tota aquesta diversitat de violències per poder detectar-les, prevenir-les i donar suport adequat a totes les dones afectades.
La tècnica d’Igualtat Vanessa Pla ha detallat les activitats programades, que combinen prevenció, educació i conscienciació: tallers psicològics als centres de convivència, sessions d’autodefensa impartides per la Policia Nacional, el Club d’Ulleres Lila, la projecció del documental Volar i un projecte d’art urbà centrat en la violència vicària.
Amb aquesta programació, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís de no deixar cap dona enrere i de continuar treballant perquè totes puguen construir vides lliures de violència i plenes de drets.