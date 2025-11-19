Amparo Folgado sobre la possible moció de censura: és una falta de respecte als torrentins

Amparo Folgado qualifica de falta de respecte als torrentins les negociacions per una possible moció de censura
PSPV, Compromís i l’exportaveu de Vox insisteixen que no hi ha acord tancat, tot i els contactes recents
Una falta de respecte als torrentins i torrentines. Així ha descrit l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, les maniobres de PSPV, Compromís i el regidor no adscrit i exportaveu de Vox, Guillermo Alonso del Real, per aconseguir una moció de censura al municipi. De fer-se efectiva, la moció podria donar l’alcaldia a l’exalcalde socialista Jesús Ros.
Folgado ha assegurat que el Partit Socialista viu una situació delicada a Torrent, com demostra el resultat de Nati Fajardo com a nova secretària general local, amb dos vots de diferència respecte a l’altra aspirant.
L’alcaldessa ha definit com a antinatural el pacte de l’esquerra amb un exregidor de Vox i ha demanat coherència i sentit comú a un partit que, a nivell autonòmic, retreu al PP les negociacions amb la ultradreta.
Folgado ha insistit també en la inestabilitat que comportaria una moció de censura en plena reconstrucció del municipi.
En les últimes hores, el secretari d’Organització del PSPV, Vicent Mascarell, ha desmentit l’existència de qualsevol moció de censura contra l’alcaldessa de Torrent, assegurant que “els socialistes ni pactem amb Vox ni amb trànsfugues”. No obstant això, Mascarell ha traslladat la preocupació del partit per la inestabilitat a la població.
Per la seva banda, l’exportaveu de Vox, Alonso del Real, assegura que ha mantingut contactes recents amb representants de PSPV i Compromís, però insisteix que no existeix cap acord tancat i que el seu vot seria favorable només si serveix per desbloquejar “una gestió municipal paralitzada”.