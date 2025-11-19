Article d’opinió Cristóbal Aguado: Sigues solidari amb els agricultors i ramaders

AVA-ASAJA reivindica la solidaritat amb els agricultors i ramaders després de la DANA i la pandèmia
Consumir productes locals és una aposta per l’economia, la salut i el territori valencians
Davant situacions extraordinàries com la pandèmia i la DANA, el sector agrari va demostrar la seua solidaritat. Els agricultors i ramaders no vam deixar de treballar durant el confinament perquè no faltaren aliments a les neveres. I després de la trágica riada, abans encara de comprovar els danys en els camps, vam tornar a eixir amb els tractors per a auxiliar els veïns, retirar vehicles i netejar els carrers.
Ara, que hem començat les campanyes de cítrics, caquis i altres productes de la nostra terra, ens agradaria rebre la mateixa solidaritat. Si un consumidor veu en el lineal aquests aliments de temporada amb altres procedències, li agrairíem que canviara a una altra botiga o supermercat on sí venen productes de la nostra terra. Així de clar.
Perquè si no treballem per nosaltres, ¿com creixerà esta terra? La aposta pels productes locals és un missatge que llancem des d’AVA-ASAJA, en representació dels nostres agricultors i ramaders, i que connecta amb el lema ‘Compromesos amb la nostra terra’. Apostar pels nostres productes és apostar per la nostra economia, la nostra salut i el nostre territori.
Sigues solidari amb els agricultors i ramaders. La teua terra t’ho agrairà.