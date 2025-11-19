AVA, ASOPROA i Brokaw analitzen el present i el futur del cultiu de l’alvocat valencià

Experts i productors debaten sobre el present i futur de l’alvocat valencià
Les jornades tècniques inclouen conferències, maneig del cultiu i la campanya de difusió ‘Alvocat valencià’
L’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA; l’Associació de Productors d’Alvocats, ASOPROA, i Brokaw Espanya, viver de fruiters tropicals, han organitzat la primera jornada tècnica sobre el cultiu clonal d’alvocat a la Comunitat Valenciana.
Experts, investigadors i productors han impartit diverses conferències sobre la situació actual i futur de l’alvocat clonal, els avantatges davant del patró de llavor, el maneig en camp i la prevenció i control del fong aeri.
Amb una segona jornada tècnica prevista a la nova seu de Castelló de la Plana, l’objectiu principal dels organitzadors és acompanyar l’agricultor en tot el procés perquè prenga la millor decisió i puga rendibilitzar el cultiu.
Les desenes d’agricultors reunits a les jornades, amb presència destacada de dones i joves llauradors i investigadors, també pogueren assistir a la presentació de la primera campanya de difusió de ‘Alvocat valencià’, que pretén diferenciar i revaloritzar este producte de proximitat.