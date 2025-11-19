El Col·legi “Cristo Rey” de Benifaió celebrarà la seua festivitat religiosa

Els clavaris i clavariesses jóvens del Col·legi “Cristo Rey” de Benifaió celebren aquest cap de setmana la tradicional festivitat religiosa del centre.
Cal recordar que l’any passat no es va poder realitzar a causa de la DANA que va afectar diversos municipis veïns.
La comunitat de les Filles del Col·legi “Cristo Rey” professorat, alumnat, antics alumnes, famílies i un gran nombre de veïns i veïnes tornaran a reunir-se per a participar en els actes programats per a honrar, com és habitual en aquestes dates, la festa dedicada a Crist Rei.
Els actes començaran dissabte amb l’Ofrena de Flors al pati del col·legi, seguida d’una celebració de l’eucaristia.
El diumenge tindrà lloc la Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers, amb una eucaristia a les 12.00 h en la parròquia de Benifaió.
A la vesprada, la festivitat posarà el punt final amb la processó de la imatge de “Cristo Rey” pels principals carrers del municipi, encapçalada pels clavaris i clavariesses a partir de les 18.00 h.