El Partit Popular registra la candidatura de Juanfran Pérez Llorca com a president

Juanfran Pérez Llorca, secretari general del PP, serà el candidat per rellevar Carlos Mazón com a president de la Generalitat
La investidura dependrà del suport de la majoria absoluta, amb possibles acords amb Vox per garantir l’estabilitat del Consell
El final de Carlos Mazón com a president en funcions de la Generalitat Valenciana està cada vegada més prop. El Partit Popular ha registrat a les Corts Valencianes la candidatura de qui rellevaria el president en funcions i seria investit com a president del Consell. Juanfran Pérez Llorca és el nom que ara ja és oficial.
Qui era secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i diputat a les Corts per Alacant es converteix ara en el candidat a reemplaçar Carlos Mazón. Segons fonts del partit, ha decidit donar un pas endavant pel suport rebut des de la direcció nacional i autonòmica del partit.
Pérez Llorca ha comentat que el PP té la responsabilitat de respondre a la decisió dels ciutadans, ja que és el partit que va guanyar legítimament les eleccions del 2023. Ha subratllat els objectius de treball si arriba a ser president de la Generalitat Valenciana.
El candidat del grup popular apunta que té la capacitat de dur endavant la nova direcció del Consell valencià i pretén fer de València “una terra millor”. Pel que fa al pacte amb Vox, ha presentat la candidatura sense haver firmat cap acord amb el partit, tot i que han sabut buscar acords per mantenir l’estabilitat al govern.
Perquè Pérez Llorca arribe a la presidència, necessitarà el suport de la majoria absoluta de la cambra (50 vots). Els populars disposen de 40 escons i la suma amb els 13 diputats de Vox asseguraria eixa xifra.
El calendari parlamentari marca que la sessió s’ha de celebrar en un termini d’entre tres i set dies des que la candidatura queda formalitzada, de manera que la votació podria dur-se a terme esta setmana o la vinent, previsiblement a partir del dia 22.