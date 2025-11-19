La AESAN activa alerta sanitària per embotits i formatges contaminats

AESAN activa alertes per Listeria en fiambres i formatges de llet crua distribuïts a diverses comunitats
Es recomana no consumir els productes afectats i retornar-los al punt de venda per prevenir la listeriosi
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha activat alertes alimentàries per la presència de Listeria monocytogenes en diversos productes de xarcuteria tallada i formatges elaborats amb llet crua, la qual cosa ha motivat una retirada massiva d’aliments en supermercats de tot Espanya.
La primera alerta, ES2025/648, afecta fiambres de la marca Nuestra Alacena distribuïts per DIA i altres productes de Cárnicas Serrano, com mortadel·la de gall dindi i embotits “maxi”, en nou comunitats autònomes, incloent Madrid, Andalusia, País Basc i Comunitat Valenciana. L’AESAN recomana no consumir aquests productes si es tenen a casa.
Paral·lelament, l’alerta ES2025/658 assenyala formatges de mescla madurats de les marques Beiardi, Agort, Udabe i Eroski, distribuïts principalment al País Basc, Navarra, Aragó i Castella-la Manxa, amb la mateixa advertència de no ingerir-los i retornar-los al punt de venda.
La Listeria monocytogenes pot causar listeriosi, una infecció greu especialment per a persones vulnerables com gent gran, immunodeprimides i dones embarassades, amb símptomes com febre, vòmits, diarrea o malestar general.
L’AESAN insta a acudir a un centre sanitari si s’han consumit els productes afectats i es presenten signes d’infecció.