La pedra colpeja la campanya de kaki i danya 5.000 tones en Carlet i Massalavés

Una pedregada afecta greument la campanya de kaki a Carlet i Massalavés, amb danys en 5.000 tones
AVA-ASAJA alerta sobre l’impacte econòmic i recomana assegurança agrària davant adversitats climàtiques
Una nova pedregada ha tornat a sacsejar la campanya del caqui a la Comunitat Valenciana. AVA-ASAJA estima que el granís caigut dilluns ha provocat danys en 5.000 tones de kaki als termes de Carlet i Massalavés, just en el punt mig de la recol·lecció.
A Carlet, la pedra ha afectat el 20% del kaki que quedava per collir, sobretot en les zones oest i sud. Segons el delegat d’AVA-ASAJA, hi ha fruits amb desenes de colps i parcel·les molt castigades. Les pèrdues podrien superar les 3.000 o 4.000 tones, una quantitat significativa per a l’economia local.
Les imatges més impactants van arribar des de Massalavés, on els carrers van quedar coberts de blanc. Allí, el granís ha afectat el 60% del terme, en un moment en què encara faltava per recol·lectar la meitat de la producció. Malgrat ser un gra menut, ha fet molt de mal en un fruit fi i en plena maduració, que ja no podrà anar al mercat en fresc.
AVA-ASAJA advertix que aquesta pèrdua de més de cinc milions de quilos pot influir en una pujada dels preus en origen i insistix en la necessitat de tindre assegurança agrària com a única protecció davant aquestes adversitats climàtiques.