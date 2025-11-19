MEDIAPROP, mediació jurídica a Alzira, renova el servei anual a La Clau

MEDIAPROP renova el seu servei anual de mediació jurídica a Alzira
Cada dilluns, la ciutadania pot sol·licitar mediació com a alternativa al procés judicial a La Clau
Des de fa un any, el servei MEDIAPROP, d’atenció i informació sobre la mediació com a alternativa al procés judicial, està disponible per a la ciutadania a les oficines de La Clau.
MEDIAPROP és una iniciativa de l’Ajuntament d’Alzira, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, que pretén afavorir la solució de determinades controvèrsies a través de l’atenció i informació a la ciutadania. El servei inclou la intervenció de professionals en procediments de mediació extrajudicial, sessions informatives i, si és necessari, sessions de mediació intrajudicial i extrajudicial a sol·licitud de la ciutadania.
«Des de l’Ajuntament oferim este servei, subvencionat per la Generalitat, per afavorir la resolució de conflictes d’una manera més ràpida i directa. Els usuaris, particulars i associacions, trien de manera voluntària esta alternativa, que tracta d’evitar obrir un procés judicial, més costós en temps i econòmicament», ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.
El servei es presta un dia a la setmana, concretament dilluns, de 8:30 a 14:30 hores. Per a fer-ne ús, cal telefonar al 621224578 i demanar cita prèvia, o enviar un correu electrònic a mediaprop@alzira.es.
Entre les situacions habituals que arriben a MEDIAPROP, trobem conflictes familiars, com el compliment d’acords entre parelles separades, qüestions hipotecàries o altres desavinences entre clients i entitats bancàries, així com conflictes veïnals, escolars o laborals.
Contacte de premsa:
Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament d’Alzira
Carrer de Sant Roc 6 · 46600 Alzira · València
premsa@alzira.es · www.alzira.es · Tel. 962 40 04 50